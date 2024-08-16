Приморський край РФ залишився без світла: що відомо

Низка російських ЗМІ та Telegram-каналів повідомили, що Приморський край залишився без світла у п'ятницю, 16 серпня. Електроенергія зникла у Владивостоці, Надєждінську, Фокіно, Знахідці, Артемі, Барабаші, Уссурійську та інших районах.

В уряді російського регіону заявили, що нібито було відключення на мережах далекосхідної розподільної мережевої компанії і, мовляв, йде відновлення.

"Вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає, розрахунковий час усунення проблеми - приблизно година", - писали російські державні ЗМІ.

Причиною знеструмлення Приморського краю називають нібито технологічні порушення роботи Приморської районної електростанції.

Місцеві жителі скаржаться не тільки на відсутність світла, але й на проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. У Владивостоці, до прикладу, також зупинилися електрички, не працюють банкомати та світлофори.