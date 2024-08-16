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Приморський край РФ залишився без світла: що відомо

Фото: Приморський край РФ залишився без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Приморському краї Росії спостерігають проблеми зі світлом. Низка міст знеструмлена, фіксують проблеми зі зв'язком та у роботі електронних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Низка російських ЗМІ та Telegram-каналів повідомили, що Приморський край залишився без світла у п'ятницю, 16 серпня. Електроенергія зникла у Владивостоці, Надєждінську, Фокіно, Знахідці, Артемі, Барабаші, Уссурійську та інших районах.

В уряді російського регіону заявили, що нібито було відключення на мережах далекосхідної розподільної мережевої компанії і, мовляв, йде відновлення.

"Вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає, розрахунковий час усунення проблеми - приблизно година", - писали російські державні ЗМІ.

Причиною знеструмлення Приморського краю називають нібито технологічні порушення роботи Приморської районної електростанції.

Місцеві жителі скаржаться не тільки на відсутність світла, але й на проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. У Владивостоці, до прикладу, також зупинилися електрички, не працюють банкомати та світлофори.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, що у липні 2024 року у Росії фіксували масовані відключення світла, зокрема на півдні країни, у Дагестані, на Північному Кавказі. Також були проблеми в окупованому Криму.

Цьому передував масштабний збій в роботі Ростовської АЕС. Повідомлялося, що без світла були близько мільйона споживачів.

У Краснодарі спостерігалися не лише масовані проблеми зі світлом, але й з подачею води. Жителі навіть влаштовували мітинг, який закінчився затриманнями.

Як і чому південь Росії залишився без світла - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяЕлектроенергіяВідключеня світла