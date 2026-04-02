Приморськ втратив майже половину нафтосховищ: Reuters показало наслідки атак на порти РФ

Через атаки українських безпілотників російський порт Приморськ на Балтійському морі втратив щонайменше 40% своїх потужностей для зберігання нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агенства, супутникові знімки американської компанії Vantor зафіксували пошкодження щонайменше восьми резервуарів місткістю 50 000 кубічних метрів кожен.
Це становить майже половину загального обсягу сховищ порту, який здатний переробляти до 1 мільйона барелів нафти на добу (близько 1% світових поставок).
За даними галузевих джерел, два з восьми серйозно пошкоджених резервуарів використовувалися для перекачування дизельного палива.
Трейдери зазначають, що такі втрати змусять порт суттєво скоротити вантажообіг, оскільки доступність сховищ безпосередньо впливає на експортні можливості.
Окрім Приморська, під регулярні атаки наприкінці березня потрапив інший термінал на Балтійському морі - Усть-Луга.
Там зафіксовано пошкодження восьми резервуарів для нафтопродуктів, що становить близько чверті всіх запасів термінала "Усть-Луга Ойл". Через обстріли та пошкодження причальних споруд експортні операції в цьому порту також довелося призупиняти.
Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи удари по енергетичних об'єктах, назвав їх "терористичними актами" та заявив, що Росія "працює над захистом своєї критично важливої інфраструктури".
Нагадаємо, через масштабні атаки українських дронів на порти Усть-Луга та Приморськ експорт російської нафти Балтійським морем фактично опинився в стані "паралічу".
Лише за останній тиждень березня морський експорт сировини з РФ обвалився, що призвело до втрати Кремлем понад 1 млрд доларів доходів.
Крім того, систематичні удари по інфраструктурі призвели до переповнення російських сховищ, оскільки вивезення нафти заблоковано. За оцінками аналітиків, така ситуація робить неминучим скорочення видобутку нафти в самій Росії, оскільки її стає ніде зберігати.