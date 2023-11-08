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Примітивні ігри. В ОП відповіли на головні пропагандистські наративи Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Останні тижні Російська Федерація просуває пропагандистські наративи про нібито "замороження конфлікту", "переговори" та інше. Ці примітивні ігри жодним чином не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Чотири головні пропагандистські ідеї фікс Росії в останні тижні: "заморожений конфлікт", "переговори", "санкції не працюють", "серед військово-політичного керівництва України розкол", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Росія боїться військового програшу й продовження тиску на ліні оборони. Країні-терористу потрібна капітуляція України й береження за собою хоча б частини окупованих територій. Зокрема ворог через ресурсне виснаження шукає союзників в обличчі Ірану й КНДР та хоче спровокувати внутрішньополітичну кризу в Україні, щоб не програти. 

"Будь ласка, припиніть свідомо догравати російські примітивні пропагандистські ігри", - додав Подоляк. 

За словами радника голови Офісу президента: 

  • війна не переходитиме у затяжний формат. Переговори про обсяги зброї тривають, інвестиції у виробництва йдуть; 
  • переговорного процесу на умовах Росії не буде, оскільки це не вирішує проблеми війни, а лише масштабує її; 
  • санкції працюють ефективно, втім необхідно вирішити проблему приватних посередників із третіх країн, що частково дають змогу обходити обмеження; 
  • військове та політичне керівництво України перебуває в постійному ефективному спілкуванні на різних майданчиках – Ставка, Військовий кабінет.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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