Примитивные игры. В ОП ответили на главные пропагандистские нарративы России

"Четыре главные пропагандистские идеи фикс России в последние недели: "замороженный конфликт", "переговоры", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Россия боится военного проигрыша и продолжения давления на линии обороны. Стране-террористу нужна капитуляция Украины и сохранение за собой хотя бы части оккупированных территорий. В частности враг из-за ресурсного истощения ищет союзников в лице Ирана и КНДР и хочет спровоцировать внутриполитический кризис в Украине, чтобы не проиграть.

"Пожалуйста, прекратите сознательно доигрывать российские примитивные пропагандистские игры", - добавил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента:

война не будет переходить в затяжной формат. Переговоры об объемах оружия продолжаются, инвестиции в производства идут;

переговорного процесса на условиях России не будет, поскольку это не решает проблемы войны, а лишь масштабирует ее;

санкции работают эффективно, но необходимо решить проблему частных посредников из третьих стран, которые частично позволяют обходить ограничения;

военное и политическое руководство Украины находится в постоянном эффективном общении на разных площадках - Ставка, Военный кабинет.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна: