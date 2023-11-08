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Примитивные игры. В ОП ответили на главные пропагандистские нарративы России

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Последние недели Российская Федерация продвигает пропагандистские нарративы о якобы "замораживании конфликта", "переговорах" и прочее. Эти примитивные игры никоим образом не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Четыре главные пропагандистские идеи фикс России в последние недели: "замороженный конфликт", "переговоры", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Россия боится военного проигрыша и продолжения давления на линии обороны. Стране-террористу нужна капитуляция Украины и сохранение за собой хотя бы части оккупированных территорий. В частности враг из-за ресурсного истощения ищет союзников в лице Ирана и КНДР и хочет спровоцировать внутриполитический кризис в Украине, чтобы не проиграть. 

"Пожалуйста, прекратите сознательно доигрывать российские примитивные пропагандистские игры", - добавил Подоляк. 

По словам советника главы Офиса президента: 

  • война не будет переходить в затяжной формат. Переговоры об объемах оружия продолжаются, инвестиции в производства идут; 
  • переговорного процесса на условиях России не будет, поскольку это не решает проблемы войны, а лишь масштабирует ее; 
  • санкции работают эффективно, но необходимо решить проблему частных посредников из третьих стран, которые частично позволяют обходить ограничения; 
  • военное и политическое руководство Украины находится в постоянном эффективном общении на разных площадках - Ставка, Военный кабинет.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

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