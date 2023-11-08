Примітивні ігри. В ОП відповіли на головні пропагандистські наративи Росії
Останні тижні Російська Федерація просуває пропагандистські наративи про нібито "замороження конфлікту", "переговори" та інше. Ці примітивні ігри жодним чином не відповідають дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Чотири головні пропагандистські ідеї фікс Росії в останні тижні: "заморожений конфлікт", "переговори", "санкції не працюють", "серед військово-політичного керівництва України розкол", - пише Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, Росія боїться військового програшу й продовження тиску на ліні оборони. Країні-терористу потрібна капітуляція України й береження за собою хоча б частини окупованих територій. Зокрема ворог через ресурсне виснаження шукає союзників в обличчі Ірану й КНДР та хоче спровокувати внутрішньополітичну кризу в Україні, щоб не програти.
"Будь ласка, припиніть свідомо догравати російські примітивні пропагандистські ігри", - додав Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента:
- війна не переходитиме у затяжний формат. Переговори про обсяги зброї тривають, інвестиції у виробництва йдуть;
- переговорного процесу на умовах Росії не буде, оскільки це не вирішує проблеми війни, а лише масштабує її;
- санкції працюють ефективно, втім необхідно вирішити проблему приватних посередників із третіх країн, що частково дають змогу обходити обмеження;
- військове та політичне керівництво України перебуває в постійному ефективному спілкуванні на різних майданчиках – Ставка, Військовий кабінет.
Переговори з Росією
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
- повністю покинути територію України;
- змінити політичну еліту;
- визнати воєнні злочини;
- видати організаторів війни для трибуналу.
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