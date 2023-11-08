Примитивные игры. В ОП ответили на главные пропагандистские нарративы России
Последние недели Российская Федерация продвигает пропагандистские нарративы о якобы "замораживании конфликта", "переговорах" и прочее. Эти примитивные игры никоим образом не соответствуют действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Четыре главные пропагандистские идеи фикс России в последние недели: "замороженный конфликт", "переговоры", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол", - пишет Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента, Россия боится военного проигрыша и продолжения давления на линии обороны. Стране-террористу нужна капитуляция Украины и сохранение за собой хотя бы части оккупированных территорий. В частности враг из-за ресурсного истощения ищет союзников в лице Ирана и КНДР и хочет спровоцировать внутриполитический кризис в Украине, чтобы не проиграть.
"Пожалуйста, прекратите сознательно доигрывать российские примитивные пропагандистские игры", - добавил Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента:
- война не будет переходить в затяжной формат. Переговоры об объемах оружия продолжаются, инвестиции в производства идут;
- переговорного процесса на условиях России не будет, поскольку это не решает проблемы войны, а лишь масштабирует ее;
- санкции работают эффективно, но необходимо решить проблему частных посредников из третьих стран, которые частично позволяют обходить ограничения;
- военное и политическое руководство Украины находится в постоянном эффективном общении на разных площадках - Ставка, Военный кабинет.
Переговоры с Россией
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
- полностью покинуть территорию Украины;
- сменить политическую элиту;
- признать военные преступления;
- выдать организаторов войны для трибунала.
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