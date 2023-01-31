У приміщеннях "Київводоканалу" проводять обшуки у справі про рейдерство

У приміщеннях ПрАТ АК "Київводоканал" у вівторок, 31 січня, проводяться обшуки слідчою групою Головного слідчого управління Національної поліції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Слідчими здійснюється досудове розслідування стосовно нежитлових будівель, що знаходяться у володінні та користуванні "Київводоканалу", та щодо яких "Київводоканалом" подано заяву про вчинення кримінального правопорушення (рейдерське захоплення), а також щодо яких Департамент Комунальної власності КМДА спільно з "Київводоканалом" звернулись до суду, для того щоб скасувати рішення про реєстрацію майна під іншими номерами, вчинене рейдерським способом, шляхом занесення до єдиного державного реєстру на підставі внесення до статутного капіталу певного ТОВ", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що "Київводоканал" співпрацює зі слідством, надає правоохоронним органам запитувану документацію з метою неупередженого та об’єктивного розслідування.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у січні 2021 року Служба безпеки України проводила слідчі дії в головному офісі Київводоканалу. Правоохоронці розслідували хабарництво.
Також раніше ми писали, що у липні того ж року правоохоронці прийшли з обшуками до головного офісу "Київводоканалу". Слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.