В помещениях "Киевводоканала" проводят обыски по делу о рейдерстве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Следователями осуществляется досудебное расследование в отношении нежилых зданий, находящихся во владении и пользовании "Киевводоканала", и в отношении которых "Киевводоканалом" подано заявление о совершении уголовного правонарушения (рейдерский захват), а также о которых Департамент Коммунальной собственности КГГА совместно с "Киевводоканалом" обратились" в суд, для того чтобы отменить решение о регистрации имущества под другими номерами, совершенное рейдерским способом, путем внесения в единый государственный реестр на основании внесения в уставный капитал определенного ООО", - говорится в сообщении.

Отмечено, что "Киевводоканал" сотрудничает со следствием, предоставляет правоохранительным органам запрашиваемую документацию с целью беспристрастного и объективного расследования.