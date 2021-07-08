ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В "Киевводоканал" пришли с обысками

Новина українською →
Киев, Четверг 08 июля 2021 17:07
В "Киевводоканал" пришли с обысками Фото: "Киевводоканал" пришли с обысками (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители пришли с обысками в главный офис "Киевводоканала". Следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу касаемо объектов строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

"Сегодня, 8 июля, в главный офис ЗАО "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР)",- говорится в сообщении.

Отмечено, что правоохранители дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

В пресс-службе добавляют, что "Киевводоканал" сейчас предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

Напомним, что сегодня, в рамках дела о миллионных схемах, СБУ провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Читайте РБК-Украина в Google News
обыск Киевводоканал ГБР
NEWS
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
DAILY
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине