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По примеру Израиля. В Украине появится система оповещения о чрезвычайных ситуациях

Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о создании в Украине системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях (ЧС). На реализацию проекта планируется потратить около 500 млн гривен.

Об этом на брифинге сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, система оповещения о ЧС будет создана на основе государственного мультиплекса, который будет не только транслировать до 12 бесплатных цифровых каналов, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.

"В рамках создания этого мультиплекса является формирование системы уведомлений о чрезвычайных ситуациях. Мы видим, что происходит в Израиле, и видим, что система оповещения должна работать в государстве", - сказал министр.

Он отметил, что проект планируется реализовать на кредитные средства, которые выделят государственные банки на 5-7 лет. По предварительным оценкам для создания мультиплекса потребуется 490 млн гривен. Погашаться кредиты будут за счет доходов государственного концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Напомним, еще в прошлом году президент Владимир Зеленский поручил усилить сигнал цифрового телевидения, в том числе на Донбассе и в приграничных районах.

После этого появился список бесплатных спутниковых каналов.

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