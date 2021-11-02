Применяют карательную психиатрию: США о перемещении Джелялова в психбольницу

Соединенные Штаты Америки отреагировали на принудительное удерживание в психбольнице российской оккупационной властью в Крыму заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. США назвали действия РФ использованием карательной психиатрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.
"Мы продолжаем получать сообщения о серьезных злоупотреблениях в оккупированном Россией Крыму. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов остается под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупационный "суд" в Крыму продлил срок пребывания в СИЗО заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову до 23 января.
Добавим, оккупанты инкриминируют Джелялову совершение диверсии в Крыму.
Отметим, что заместитель главы Меджлиса отказался от прохождения экспертизы, но оккупанты направили его в психбольницу насильно. Психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.