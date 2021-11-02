UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Применяют карательную психиатрию: США о перемещении Джелялова в психбольницу

Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки отреагировали на принудительное удерживание в психбольнице российской оккупационной властью в Крыму заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. США назвали действия РФ использованием карательной психиатрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Мы продолжаем получать сообщения о серьезных злоупотреблениях в оккупированном Россией Крыму. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов остается под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационный "суд" в Крыму продлил срок пребывания в СИЗО заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову до 23 января.

Добавим, оккупанты инкриминируют Джелялову совершение диверсии в Крыму.

Отметим, что заместитель главы Меджлиса отказался от прохождения экспертизы, но оккупанты направили его в психбольницу насильно. Психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымМеджлис