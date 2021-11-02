Застосовують каральну психіатрію: США про переміщення Джелялова до психлікарні

Сполучені Штати Америки відреагували на примусове утримування в психлікарні російською окупаційною владою в Криму заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова. США назвали дії РФ використанням каральної психіатрії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.
"Ми продовжуємо отримувати повідомлення про серйозні зловживання в окупованому Росією Криму. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов залишається під вартою в психіатричній установі, що є грубим використанням каральної психіатрії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупаційний "суд" у Криму продовжив термін перебування у СІЗО заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову до 23 січня.
Додамо, окупанти інкримінують Джелялову вчинення диверсії в Криму.
Зазначимо, що заступник глави Меджлісу відмовився від проходження експертизи, але окупанти направили його у психлікарню насильно. Психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.