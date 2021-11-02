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Застосовують каральну психіатрію: США про переміщення Джелялова до психлікарні

Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки відреагували на примусове утримування в психлікарні російською окупаційною владою в Криму заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова. США назвали дії РФ використанням каральної психіатрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

"Ми продовжуємо отримувати повідомлення про серйозні зловживання в окупованому Росією Криму. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов залишається під вартою в психіатричній установі, що є грубим використанням каральної психіатрії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупаційний "суд" у Криму продовжив термін перебування у СІЗО заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову до 23 січня.

Додамо, окупанти інкримінують Джелялову вчинення диверсії в Криму.

Зазначимо, що заступник глави Меджлісу відмовився від проходження експертизи, але окупанти направили його у психлікарню насильно. Психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

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КримМеджліс