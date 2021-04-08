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Применение санкций не является заменой уголовного процесса, - ОП

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 09:47
Применение санкций не является заменой уголовного процесса, - ОП Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Офисе президента Украины заявили, что применение санкций не является заменой уголовного процесса. Санкции - это обезвреживание угроз национальной безопасности.

Об этом сообщили РБК-Украина в ОП, говорится в материале "Бой с "тенью". Что стоит за последними санкциями СНБО и зачем это Зеленскому".

В ОП сообщили, что решения принимаются в соответствии с законом, который вступил в силу с 2014 года и применялся неоднократно.

"Полное расследование всех обстоятельств соответствующих действий тех или иных лиц, к которым применены санкции, необходимо и происходит", - заявили в ОП.

Отметим, в начале апреля Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, главным инициатором санкций является секретарь СНБО Данилов.

Напомним, на последнем заседании СНБО говорили о темпах вакцинации в Украине. В ближайшее время, по словам секретаря СНБО, будет приказ по итогам этого заседания.

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