Застосування санкцій не є заміною кримінального процесу, - ОП
В Офісі президента України заявили, що застосування санкцій не є заміною кримінального процесу. Санкції - це знешкодження загроз національної безпеки.
Про це повідомили РБК-Україна в ОП, йдеться в матеріалі "Бій з "тінню". Що стоїть за останніми санкціями РНБО і навіщо це Зеленському".
В ОП повідомили, що рішення приймаються у відповідності з законом, який набрав чинності з 2014 року і застосовувався неодноразово.
"Повне розслідування всіх обставин відповідних дій тих чи інших осіб, до яких застосовані санкції, необхідно і відбувається", - заявили в ОП.
Зазначимо, на початку квітня Україна ввела санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.
Зазначимо, головним ініціатором санкцій є секретар РНБО Данілов.
Нагадаємо, на останньому засіданні РНБО говорили про темпи вакцинації в Україні. Найближчим часом, за словами секретаря РНБО, буде наказ за підсумками цього засідання.