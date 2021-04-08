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Застосування санкцій не є заміною кримінального процесу, - ОП

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 09:47
Застосування санкцій не є заміною кримінального процесу, - ОП Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олег Черниш, Анастасія Рокитна

В Офісі президента України заявили, що застосування санкцій не є заміною кримінального процесу. Санкції - це знешкодження загроз національної безпеки.

Про це повідомили РБК-Україна в ОП, йдеться в матеріалі "Бій з "тінню". Що стоїть за останніми санкціями РНБО і навіщо це Зеленському".

В ОП повідомили, що рішення приймаються у відповідності з законом, який набрав чинності з 2014 року і застосовувався неодноразово.

"Повне розслідування всіх обставин відповідних дій тих чи інших осіб, до яких застосовані санкції, необхідно і відбувається", - заявили в ОП.

Зазначимо, на початку квітня Україна ввела санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Зазначимо, головним ініціатором санкцій є секретар РНБО Данілов.

Нагадаємо, на останньому засіданні РНБО говорили про темпи вакцинації в Україні. Найближчим часом, за словами секретаря РНБО, буде наказ за підсумками цього засідання.

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