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Застосування програмних РРО для обміну валюти відтермінували до 1 серпня

Новини » Економіка     15.04.2020 - 16:15
Застосування програмних РРО для обміну валюти відтермінували до 1 серпня
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через карантин нові норми відкладені на більш пізній термін

Національний банк України змінив свою нормативно-правову базу та відтермінував застосування програмного реєстратора розрахункових операцій (РРО) для валютно-обмінних операцій до 1 серпня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, таким чином НБУ виконав норми закону №533-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Згідно з законом, норми щодо застосування бізнесом програмного реєстратора розрахункових операцій, зокрема під час здійснення валютно-обмінних операцій, відтерміновано до 1 серпня 2020 року. Раніше ці вимоги мали набрати чинність 19 квітня 2020 року.

Відзначимо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно.

Нагадаємо, банківська система в 2020 році буде працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні. Таким чином, у зв'язку з святкуванням Великодня, неробочими будуть три дні поспіль - 18, 19 і 20 квітня.

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