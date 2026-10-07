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У Прилуках рятувальники дістали з-під завалів тіло п'ятої загиблої дитини

19:42 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: рятувальники працюють на місці удару РФ по будинку у Прилуках (t.me/mvs_ukraine)

Тіло ще однієї дитини деблокували рятувальники з-під завалів будинку у Прилуках. Загалом відомо про 19 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України у Telegram.

Росія вбила 5 дітей у Прилуках

На місці російського удару у Прилуках виявлено тіло ще однієї дитини, зазначили у ДСНС України.

"Кількість загиблих зросла до 19", - йжеться у повідомленні.

Ще 55 осіб дістали травми, серед них - семеро дітей.

На місці події працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 90 людям.

Аварійно-рятувальні роботи тривають: надзвичайники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали, кажуть у ДСНС.

Раніше РБК-Україна писало, що російський удар 7 жовтня вбив у Прилуках чотири дитини. Трьом з них було лише по одному року.

Крім того, було відомо про 18 загиблих внаслідок ворожого удару. Ще 55 людей отримали поранення, з них - 7 дітей.

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