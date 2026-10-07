У Прилуках рятувальники дістали з-під завалів тіло п'ятої загиблої дитини

Раніше РБК-Україна писало, що російський удар 7 жовтня вбив у Прилуках чотири дитини. Трьом з них було лише по одному року.

Крім того, було відомо про 18 загиблих внаслідок ворожого удару. Ще 55 людей отримали поранення, з них - 7 дітей.