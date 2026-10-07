В Прилуках спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего ребенка

Ранее РБК-Украина писало, что российский удар 7 октября убил в Прилуках четыре ребенка. Трем из них было всего по одному году.

Кроме того, былоизвестно о 18 погибших в результате вражеского удара . Еще 55 человек получили ранения, из них - 7 детей.