В Прилуках спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего ребенка

Тело еще одного ребенка деблокировали спасатели из-под завалов дома в Прилуках. Всего известно о 19 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины в Telegram.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС, которые уже оказали помощь 90 людям.

Еще 55 человек получили травмы, среди них - семь детей.

На месте российского удара в Прилуках обнаружено тело еще одного ребенка, отметили в ГСЧС Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что российский удар 7 октября убил в Прилуках четыре ребенка. Трем из них было всего по одному году.

Кроме того, былоизвестно о 18 погибших в результате вражеского удара . Еще 55 человек получили ранения, из них - 7 детей.