В Прилуках спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего ребенка
Тело еще одного ребенка деблокировали спасатели из-под завалов дома в Прилуках. Всего известно о 19 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины в Telegram.
Россия убила 5 детей в Прилуках
На месте российского удара в Прилуках обнаружено тело еще одного ребенка, отметили в ГСЧС Украины.
"Количество погибших возросло до 19", - говорится в сообщении.
Еще 55 человек получили травмы, среди них - семь детей.
На месте происшествия работают психологи ГСЧС, которые уже оказали помощь 90 людям.
Аварийно-спасательные работы продолжаются: чрезвычайники разбирают разрушенные конструкции и обследуют завалы, говорят в ГСЧС.
Ранее РБК-Украина писало, что российский удар 7 октября убил в Прилуках четыре ребенка. Трем из них было всего по одному году.
Кроме того, былоизвестно о 18 погибших в результате вражеского удара . Еще 55 человек получили ранения, из них - 7 детей.