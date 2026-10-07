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В Прилуках спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего ребенка

19:42 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
В Прилуках спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего ребенка Фото: спасатели работают на месте удара РФ по дому в Прилуках (t.me/mvs_ukraine)
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Тело еще одного ребенка деблокировали спасатели из-под завалов дома в Прилуках. Всего известно о 19 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины в Telegram.

Россия убила 5 детей в Прилуках

На месте российского удара в Прилуках обнаружено тело еще одного ребенка, отметили в ГСЧС Украины.

"Количество погибших возросло до 19", - говорится в сообщении.

Еще 55 человек получили травмы, среди них - семь детей.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС, которые уже оказали помощь 90 людям.

Аварийно-спасательные работы продолжаются: чрезвычайники разбирают разрушенные конструкции и обследуют завалы, говорят в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина писало, что российский удар 7 октября убил в Прилуках четыре ребенка. Трем из них было всего по одному году.

Кроме того, былоизвестно о 18 погибших в результате вражеского удара . Еще 55 человек получили ранения, из них - 7 детей.

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