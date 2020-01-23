В Прилуках произошло массовое ДТП, четверо пострадавших

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Столкнулись сразу три автомобиля

В Прилуках Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, в результате которой пострадали четверо человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

Правоохранители установили, что мужчина, управляя автомобилем "Богдан 211040" во время пересечения полосы встречного движения, не учел дорожную обстановку и создал аварийную ситуацию для водителя легковушки "ВАЗ 210994", который двигался по своей полосе.

В результате "ВАЗ" столкнулся с "Богданом", который затем столкнулся с автомобилем "Рено Логан", который стоял на автомобильной стоянке.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров получили травмы.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Максимальное наказание, предусмотренное статьей - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве В Голосеевском районе утром 23 января произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

Напомним, 22 января в Киеве автомобиль столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб человек и двое пострадали.