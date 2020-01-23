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В Киеве произошло массовое ДТП, есть пострадавший

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 12:40
В Киеве произошло массовое ДТП, есть пострадавший
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП в районе метро "Осокорки" образовалась большая пробка

В Киеве в Голосеевском районе утром 23 января произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что ДТП произошло около 7:40 утра на улице Саперно-Слободской. Столкнулись "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате аварии пострадал пассажир одного из Lanos. Его с травмой грудной клетки было госпитализировано.

Водитель "Славуты" отметил, что перед ним ехал автомобиль, который начало носить по дороге, и он врезался в отбойник. При этом сам мужчина, во избежание аварии, стал тормозить, во время чего в него ссади врезался Lanos, после чего на скользкой дороге столкнулись еще Lanos, Opel и Citroen.

В результате аварии для проезда осталась лишь одна полова, в связи с чем образовалась большая пробка аж до станции метро "Осокорки".

Напомним, 22 января в Киеве автомобиль столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб человек и двое пострадали. По данному факту полиция открыла дело.

Также сообщалось, что в Одессе полицейский совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте. Женщина госпитализирована.

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