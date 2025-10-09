У Прилуках майже добу гасили масштабну пожежу після удару РФ

У четвер, 9 жовтня, рятувальникам вдалося ліквідували масштабну пожежу на інфраструктурному об’єкті у Прилуках Чернігівської області. Роботи тривали майже добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Пожежа спалахнула вранці 8 жовтня після російської атаки по інфраструктурі Чернігівщини. Під удар потрапила нафтобаза у Прилуках, куди влучили ворожі дрони. Вогонь охопив значну площу, тож для гасіння було залучено підрозділи ДСНС та роботизовану техніку. Рятувальники працювали безперервно, щоб локалізувати та повністю ліквідувати займання. "У Прилуцькому районі підрозділи ДСНС завершили ліквідацію пожежі на інфраструктурному об’єкті. Роботи тривали майже добу", - йдеться у повідомленні.