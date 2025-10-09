ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Прилуках почти сутки тушили масштабный пожар после удара РФ

Четверг 09 октября 2025 10:40
UA EN RU
В Прилуках почти сутки тушили масштабный пожар после удара РФ Фото: спасатели ликвидировали пожар в результате удара по нефтебазе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В четверг, 9 октября, спасателям удалось ликвидировали масштабный пожар на инфраструктурном объекте в Прилуках Черниговской области. Работы продолжались почти сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Пожар вспыхнул утром 8 октября после российской атаки по инфраструктуре Черниговщины. Под удар попала нефтебаза в Прилуках, куда попали вражеские дроны.

Огонь охватил значительную площадь, поэтому для тушения были привлечены подразделения ГСЧС и роботизированная техника. Спасатели работали непрерывно, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание.

"В Прилуцком районе подразделения ГСЧС завершили ликвидацию пожара на инфраструктурном объекте. Работы продолжались почти сутки", - говорится в сообщении.

Что известно об атаке на Прилуки

В ночь на 8 октября российские войска совершили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине.

В Прилуках вражеский беспилотник попал по нефтебазе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

После удара местные власти призвали жителей не открывать окна и ограничить пребывание на улице из-за возможного задымления и изменения направления ветра.

Также граждан призвали быть осторожными и следовать рекомендациям служб.

Тем временем спасатели показали кадры последствий удара по нефтебазе в Прилуках, где продолжалась масштабная ликвидация пожара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Пожар Война в Украине Дрони
Новости
На газ есть планы "А" и "Б". Зеленский оценил угрозу зимних блэкаутов в Украине
На газ есть планы "А" и "Б". Зеленский оценил угрозу зимних блэкаутов в Украине
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны