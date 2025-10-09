В Прилуках почти сутки тушили масштабный пожар после удара РФ
В четверг, 9 октября, спасателям удалось ликвидировали масштабный пожар на инфраструктурном объекте в Прилуках Черниговской области. Работы продолжались почти сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
Пожар вспыхнул утром 8 октября после российской атаки по инфраструктуре Черниговщины. Под удар попала нефтебаза в Прилуках, куда попали вражеские дроны.
Огонь охватил значительную площадь, поэтому для тушения были привлечены подразделения ГСЧС и роботизированная техника. Спасатели работали непрерывно, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание.
"В Прилуцком районе подразделения ГСЧС завершили ликвидацию пожара на инфраструктурном объекте. Работы продолжались почти сутки", - говорится в сообщении.
Что известно об атаке на Прилуки
В ночь на 8 октября российские войска совершили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине.
В Прилуках вражеский беспилотник попал по нефтебазе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
После удара местные власти призвали жителей не открывать окна и ограничить пребывание на улице из-за возможного задымления и изменения направления ветра.
Также граждан призвали быть осторожными и следовать рекомендациям служб.
Тем временем спасатели показали кадры последствий удара по нефтебазе в Прилуках, где продолжалась масштабная ликвидация пожара.