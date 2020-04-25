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Facebook запустил сервис видеозвонков

Новости » Общество     25.04.2020 - 15:43
Facebook запустил сервис видеозвонков
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сначала он появится в приложениях Messenger и Facebook, а затем в Instagram и WhatsApp

Компания Facebook представила собственный сервис видеозвонков Messenger Rooms из-за возросшей популярности видеозвонков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что сервис запущен уже, но будет появляться у пользователей по всему миру в течение нескольких недель. Сначала он появится только в Messenger и Facebook, а затем в Instagram, WhatsApp и Portal.

Сервис будет бесплатным, можно подключить до 50 человек. Работать будет в двух режимах: общем и частном. В первом случае подключиться смогут все желающие, во втором - лишь те, кого пригласит хост видеозвонка. Пользователям будут доступны маски во время видеозвонков, также можно будет добавить фон.

Подключиться к Messenger Rooms смогут пользователи без аккаунта в Facebook или другой соцсети компании.

В Facebook говорят, что не будут прослушивать звонки, но признают, что end-to-end шифрования нет.

Также сообщается, что после окончания видеозвонка пользователи Instagram смогут постить эфир в IGTV. Это сделано для того, чтобы Rooms стал местом для проведения вебинаров.

Фото: как будет выглядеть сервис (theverge.com)

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет предупреждать о фейках про коронавирус. Пользователям будет предлагаться перейти на сайт ВОЗ.

Также РБК-Украина писало, что Facebook запустил новую функцию для мобильного приложения под названием "режим тишины", который позволит отключить все уведомления социальной сети.

Facebook запустил новую функцию для мобильного приложения В Facebook намерены информировать пользователей по всему миру о коронавирусе
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