Додатками Facebook користується 3 млрд користувачів, - звіт

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Це дві третини інтернет-користувачів у всьому світі

Засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що додатками компанії користується 3 мільярди інтернет-користувачів, що складає 2/3 від загальної кількості у всьому світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VB.

За його словами, аудиторія всіх додатків Facebook, включаючи саму соцмережу, Instagram, WhatsApp і Messenger, до кінця квітня 2020 року перевищила 3 млрд людей на місяць.

"Вперше за місяць понад 3 мільярди людей активно використовують Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger кожен місяць", - сказав Цукерберг.

У звіті також говориться, що використання основного додатка Facebook зросло на 10%, з 2,38 мільярда у 1 кварталі 2019 року до 2,6 мільярда. Число активних користувачів зросло на 11% - до 1,73 млрд осіб.

Нагадаємо, раніше Facebook запустив сервіс відеодзвінків Messenger Rooms через зростаючу популярність таких додатків під час пандемії коронавірусу. Сервіс запущений вже, але буде з'являтися у користувачів по всьому світу протягом декількох тижнів. Спочатку він з'явиться тільки в Messenger і Facebook, а потім в Instagram, WhatsApp і Portal.

Також РБК-Україна писало, що Facebook запустив нову функцію для мобільного застосунку під назвою "режим тиші", який дозволить відключити всі повідомлення соціальній мережі.