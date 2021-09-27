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У додатку Приват24 стався збій: в чому проблема

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 14:43
У додатку Приват24 стався збій: в чому проблема Фото: у додатку "ПриватБанку" стався збій (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У роботі мобільного додатку Приват24 стався збій. Користувачі зіткнулися з проблемами авторизації, увійти в додаток неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook банку.

"Ми знаємо про складність авторизації в додатку Приват24 і вже займаємося вирішенням питання ... Це не заплановані технічні роботи, знаємо і вже виправляємо", - відзначають в банку.

Тим часом при спробі увійти в додаток він не запускається далі стартової анімації.

У додатку Приват24 стався збій: в чому проблема

Фото: збій в роботі Приват24

Напенім, раніше в ніч з 25 на 26 вересня були проблеми в роботі Приват24 для бізнесу, це було пов'язано з технічними роботами.

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