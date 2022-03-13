В приложении Дия запустили радио: как пользоваться

"Теперь вместе с Дія.TV, где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступное и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - написал министр.

Как пользоваться Дия.Радио

Зайдите в Дию и нажмите услуги;

Выберите Дия.Радио.

Также Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.