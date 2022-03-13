UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В приложении Дия запустили радио: как пользоваться

Автор: Татьяна Самарук

В приложении Дия отныне можно слушать радиостанции онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Теперь вместе с Дія.TV, где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступное и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - написал министр.

Как пользоваться Дия.Радио

  • Зайдите в Дию и нажмите услуги;
  • Выберите Дия.Радио.

Также Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.

Ранее мы сообщали, что в Дие уже появилось цифровое удостоверение єДокумент.

Также мы писали, что помощь украинской армии можно переслать через Дию.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия