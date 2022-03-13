В приложении Дия запустили радио: как пользоваться

В приложении Дия отныне можно слушать радиостанции онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Теперь вместе с Дія.TV, где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступное и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - написал министр.
Как пользоваться Дия.Радио
Также Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.
Ранее мы сообщали, что в Дие уже появилось цифровое удостоверение єДокумент.
Также мы писали, что помощь украинской армии можно переслать через Дию.
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