В приложении "Дія" появился страховой полис для авто

Он будет доступен только владельцам авто
В приложении для документов и государственных услуг "Дія" появился страховой полис для авто (автогражданка). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации.
Как сообщается, отныне для водителей в приложении "Дія" доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.
Как это будет работать:
Также отмечается, что для отображения документа нужно обновить приложение до версии 1.7.2.
Напомним, ранее сообщалось, что приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз спустя 3 месяца после старта продукта.
Также РБК-Украина писало, что во время карантина украинцы могут предъявлять цифровые паспорта из приложения "Дія".