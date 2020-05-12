У додатку "Дія" з'явився страховий поліс для авто

Він буде доступний тільки власникам авто
У додатку документів і державних послуг "Дія" з'явився страховий поліс для авто (автоцивілка). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації.
Як повідомляється, відтепер для водіїв у додатку "Дія" доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.
Як це працюватиме:
Також зазначається, що для відображення документа потрібно оновити програму до версії 1.7.2.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів через 3 місяці після старту продукту.
Також РБК-Україна писало, що під час карантину українці можуть пред'являти цифрові паспорти з додатку "Дія".