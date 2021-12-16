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В приложении "Дия" обновили сертификат для авторизации

Автор: Иванна Шовкун

В приложении "Дия" обновили сертификат для авторизации. Переход на новую квалифицированную электронную печать состоялся в четверг, 16 декабря, в 08:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия" в Telegram.

"Вы можете войти в "Дию" с помощью BankID НБУ, выбрав банк, в котором имеете счет. Для защиты данных мы используем квалифицированную электронную печать Минцифры. Банки ее проверяют и передают данные в "Дию". Это позволяет определить пользователя и подтянуть документы", - говорится в сообщении.

Отмечают, что банки еще в процессе обновления.

"Если при авторизации ваш банк выдает ошибку, воспользуйтесь другим средством авторизации, например, войдите с помощью NFC в вашем зарубежном паспорте или ID-карте. Все банки предупреждены, так что в ближайшее время все будет работать в обычном режиме", - пишет пресс-служба программы.

Напомним, на этой неделе у украинцев могут возникнуть проблемы с приложением "Дия". Об этом предупредил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Дия