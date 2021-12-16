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У програмі "Дія" оновили сертифікат для авторизації

Автор: Іванна Шовкун

У додатку "Дія" обновили сертифікат для авторизації. Перехід на нову кваліфіковану електронну печатку відбувся у четвер, 16 грудня, о 08:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дія" в Telegram.

"Ви можете увійти в "Дію" за допомогою BankID НБУ, обравши банк, у якому маєте рахунок. Для захисту даних ми використовуємо кваліфіковану електронну печатку Мінцифри. Банки її перевіряють та передають дані в "Дію". Це дозволяє нам визначити користувача та підтягнути документи", - йдеться у повідомленні.

Наголошують, що банки ще у процесі оновлення.

"Якщо при авторизації ваш банк видає помилку, скористайтеся іншим засобом авторизації, наприклад, увійдіть за допомогою NFC у вашому закордонному або ID-картці. Усі банки попереджені, тож найближчим часом все працюватиме у звичайному режимі", - пише прес-служба програми.

Нагадаємо, на цьому тижні в українців можуть виникнути проблеми з додатком "Дія". Про це попередив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Дія