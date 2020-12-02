В приложении "Дий вдома" появилась функция информирования о контактных лицах

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер сообщил, что в приложении "Вдома", предназначенном для самоизоляции больных COVID-19 людей или тех, у кого есть подозрение на коронавирус, сделали обновления. В частности добавили функцию информирования о контактных лицах.

Об этом Руслан Кучер сообщил на брифинге.

"Есть возможность проинформировать о контактных лицах, чтобы они также пошли на самоизоляцию", - сказал он.

Кучер добавил, что в приложение добавили таймер на 24 часа для достижения места самоизоляции, действие "Покинуть место самоизоляции", а также увеличили срок верификации с 15 до 20 минут.

Кроме того, пользователям приложения теперь будут приходить оповещения при получении отрицательных результатов ПЦР-тестов.

Напомним, с 1 декабря во время кассовых операций банки могут принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия".

Также ранее сообщалось, что часть данных, которые вносятся в приложение "Дия", есть в открытом доступе. Например, можно увидеть, кто владелец компании.