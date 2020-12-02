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Банки начали принимать цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия"

Киев, Среда 02 декабря 2020 10:27
Банки начали принимать цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия"
Фото: Дия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 декабря во время кассовых операций банки могут принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия". Процесс идентификации происходит в соответствии с порядком, определенным Национальным банком Украины (НБУ).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По информации Минцифрі, возможность приема цифровых документов уже доступна в ПриватБанке, Монобанке и А-Банке. Сейчас еще 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами.

Банки, которые еще не запустили прием цифровых документов, могут, как и раньше, принимать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме (ID-карточка или "книжечка").

"Со временем еще больше банков присоединятся к системам Минцифрі и настроят свои операционные процессы для приема цифровых документов", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы, согласно которой все услуги будут доступны в онлайн-режиме.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению. Решение позволит почтовым операторам бесперебойно обеспечивать выплаты при отсутствии автоматизации в их отделениях.

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