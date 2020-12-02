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У додатку "Дій вдома" з'явилася функція інформування про контактних осіб

Автор: Андрій Козловський

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер повідомив, що у програмі "Вдома", призначеному для самоізоляції хворих COVID-19 людей або тих, у кого є підозра на коронавірус, зробили оновлення. Зокрема додали функцію інформування про контактних осіб.

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Про це Руслан Кучер повідомив на брифінгу.

"Є можливість проінформувати контактних осіб, щоб вони також потрапили на самоізоляцію", - сказав він.

Кучер додав, що в програму додали таймер на 24 години для досягнення місця самоізоляції, дія "Покинути місце самоізоляції", а також збільшили термін верифікації з 15 до 20 хвилин.

Крім того, користувачеві додатку тепер будуть надходити сповіщення при отриманні заперечних результатів ПЛР-тестів.

Нагадаємо, з 1 грудня під час касових операцій банки можуть приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт в мобільному додатку "Дія".

Також раніше повідомлялося, що частина даних, які вносяться в додаток "Дія", є у відкритому доступі. Наприклад, можна побачити, хто власник компанії.

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