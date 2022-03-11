ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Додаток "Повітряна тривога" в телефоні: як встановити прямо зараз

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 23:23
Додаток "Повітряна тривога" в телефоні: як встановити прямо зараз Фото: додаток "Повітряна тривога" (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти завдали удару рано вранці 11 березня по аеродромах у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську. Повідомляється, що в деяких західних областях близько 5 ранку не спрацювало оповіщення повітряної тривоги.

Міністерство трансформації розробило додаток для мобільних телефонів, який оперативно і дуже голосно повідомляє про небезпеку в усіх регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Додаток, який розробили в Міністерстві цифрової трансформації України, інформує про початок повітряної тривоги та про її закінчення.

Також додаток надсилає повідомлення про повітряну, хімічну, техногенну або про інші види тривог системи цивільної оборони.

Завантажити додаток можна по цьому посиланню.

Як використовувати додаток

1. Встановіть програму "повітряна тривога" через Google Play або App Store

2. Дайте додаток дозволу надсилати вам оповіщення та важливі попередження.

3. Виберіть область, в межах якої ви хочете отримувати сповіщення.

4. Відстежуйте початок і кінець повітряних тривог.

Важливо! Додаток не вимагає ніякої реєстрації, не збирає ніяких персональних даних про користувача або дані про геолокацію.

Оповіщення спрацьовують також при відключеному звуці телефону та іноді вони можуть стати єдиним оповіщенням, якщо з якоїсь причини не спрацювала сирена в населеному пункті.

Додаток &quot;Повітряна тривога&quot; в телефоні: як встановити прямо зараз

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що смартфони на Android отримають вбудоване оповіщення про повітряні тривоги.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстрелы Киева IT
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть