Додаток "Повітряна тривога" в телефоні: як встановити прямо зараз

Російські окупанти завдали удару рано вранці 11 березня по аеродромах у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську. Повідомляється, що в деяких західних областях близько 5 ранку не спрацювало оповіщення повітряної тривоги. Міністерство трансформації розробило додаток для мобільних телефонів, який оперативно і дуже голосно повідомляє про небезпеку в усіх регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна.