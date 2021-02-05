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Приложение для обхода блокировки "Вконтакте" похищало данные украинцев

Автор: Роман Тверденко

Приложение для пользования "Вконакте" в обход блокировки в Украине крало данные пользователей из Украины. В нем содержался вредоносный код.

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Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО в Facebook.

По данным НКЦК, в расширении "VK Unblock" для браузеров Chrome и Edge содержало вредоносный код для похищения данных аккаунтов Google, включая данные об активности мобильных устройств, геолокацию и прочие. Обнаружено, что это расширение скрыто собирало персональные данные и по команде с руководящего сервера мог менять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска.

Установлено, что это расширение установили более 3 миллионов пользователей, а основными странами для атак были Франция, Украина и Бразилия. Сейчас это приложение заблокировано Google и Microsoft.

В декабре 2020 года сообщалось, что Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, российскую социальную сеть "ВКонтакте". Также в списке оказался мессенджер Telegram.

РБК-Украина писало, что, по данным СНБО, пользователей запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" могут "поставить на учет". Представители компании утверждают, что смогли обойти блокировку ресурса в Украине.

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