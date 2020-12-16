"ВКонтакте" и Telegram попали в "пиратский список" Еврокомиссии

Фото: запрещенной в Украине соцсетью заинтересовалась Еврокомиссия (pixabay)

Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, российскую социальную сеть "ВКонтакте". Также в списке оказался мессенджер Telegram.

Об этом говорится в соответствующем документе Европейской комиссии - "Списке наблюдения за подделками и пиратством".

В частности, в отношении российской сети "ВКонтакте" там сказано: "Правообладатели сообщают, что пользователи VK.com могут иметь несанкционированный доступ к фильмам и телевизионным шоу, в том числе с помощью встроенных видеопроигрывателей, а также книг, в том числе учебников". Также отмечено, что в группах пользователи могут делиться, загружать и скачивать контент. "ВКонтакте" отмечали, что ведут борьбу с пиратским контентом.

Относительно сети Telegram, зарегистрированной в Великобритании с операционным центром в Объединенных Арабских Эмиратах, в Еврокомиссии отмечают: "Telegram включен в этот список наблюдения, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточной реакции Telegram на сообщения о нарушениях".

Кроме обмена сообщениями, в Telegram есть публичные каналы, где можно обмениваться пиратским контентом. Хотя указано, что Telegram заявлял об удалении в последнее время неразрешенного контента в течение суток, а также о борьбе с другими видами неприемлемого контента - например, в отношении террористической пропаганды и жестокого обращения с детьми.

Напомним, Европейский союз обяжет Facebook и YouTube удалять террористический контент в течение часа после того, как он будет обозначен.

РБК-Украина писало, что, по данным СНБО, пользователей запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" могут "поставить на учет". Представители компании утверждают, что смогли обойти блокировку ресурса в Украине.