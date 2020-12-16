ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"ВКонтакте" и Telegram попали в "пиратский список" Еврокомиссии

Брюссель, Среда 16 декабря 2020 11:31
"ВКонтакте" и Telegram попали в "пиратский список" Еврокомиссии
Фото: запрещенной в Украине соцсетью заинтересовалась Еврокомиссия (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, российскую социальную сеть "ВКонтакте". Также в списке оказался мессенджер Telegram.

Об этом говорится в соответствующем документе Европейской комиссии - "Списке наблюдения за подделками и пиратством".

В частности, в отношении российской сети "ВКонтакте" там сказано: "Правообладатели сообщают, что пользователи VK.com могут иметь несанкционированный доступ к фильмам и телевизионным шоу, в том числе с помощью встроенных видеопроигрывателей, а также книг, в том числе учебников". Также отмечено, что в группах пользователи могут делиться, загружать и скачивать контент. "ВКонтакте" отмечали, что ведут борьбу с пиратским контентом.

Относительно сети Telegram, зарегистрированной в Великобритании с операционным центром в Объединенных Арабских Эмиратах, в Еврокомиссии отмечают: "Telegram включен в этот список наблюдения, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточной реакции Telegram на сообщения о нарушениях".

Кроме обмена сообщениями, в Telegram есть публичные каналы, где можно обмениваться пиратским контентом. Хотя указано, что Telegram заявлял об удалении в последнее время неразрешенного контента в течение суток, а также о борьбе с другими видами неприемлемого контента - например, в отношении террористической пропаганды и жестокого обращения с детьми.

Напомним, Европейский союз обяжет Facebook и YouTube удалять террористический контент в течение часа после того, как он будет обозначен.

РБК-Украина писало, что, по данным СНБО, пользователей запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" могут "поставить на учет". Представители компании утверждают, что смогли обойти блокировку ресурса в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество пиратствоTelegramВКонтакте

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь