Додаток для обходу блокування "Вконтакте" крало дані українців

Додаток для користування "Вконакте" в обхід блокування в Україні крало дані користувачів з України. У ньому містився шкідливий код.

Про це повідомляє Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО у Facebook.

За даними НКЦК, в розширенні "VK Unblock" для браузерів Chrome і Edge містили шкідливий код для викрадення даних облікових записів Google, включаючи дані про активність мобільних пристроїв, геолокацію та інші. Виявлено, що це розширення приховано збирала персональні дані і по команді з керівного сервера міг змінювати інформацію на веб-сторінках, включаючи результати пошуку.

Встановлено, що це розширення встановили більше 3 мільйонів користувачів, а основними країнами для атак були Франція, Україна та Бразилія. Зараз це додаток заблоковано Google і Microsoft.

У грудні 2020 року повідомлялося, що Європейська комісія включила в список ресурсів, що сприяють поширенню піратського контенту, російську соціальну мережу "ВКонтакте". Також у списку виявився месенджер Telegram.

РБК-Україна повідомляло, що, за даними РНБО, користувачів забороненої в Україні російської соцмережі "ВКонтакте" можуть "поставити на облік". Представники компанії стверджують, що змогли обійти блокування ресурсу в Україні.