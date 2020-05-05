Приложение "Дія" уже установили 3 миллиона украинцев, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение для документов и государственных услуг "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Федорова.

При этом он отметил, что со старта продукта прошло ровно три месяца.

"3 000 000 установок приложения Дия. Чисто приложения. Не считая авторизованных пользователей портала и субпродуктов. Прошло ровно 3 месяца после старта продукта", - написал Федоров.

Министр также добавил, что в приложении есть ряд проблем. В частности, удалось разоблачить плохое качество данных в реестрах, потому что раньше, по его словам, "на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них".

Также Федоров проинформировал, что каждый день встречаются случаи, когда у кого-то "не отображается то, чем он владеет, а какой-то госорган/бизнес не принимает электронный документ".

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначению выплаты пособия по безработице в электронной форме. Это можно будет сделать в приложении "Дія".

Также РБК-Украина писало, что во время карантина украинцы могут предъявлять цифровые паспорта из приложения "Дія".