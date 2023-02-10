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Прильотів не було: Кім уточнив дані про атаку "Шахедів"

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Миколаївська область, П'ятниця 10 лютого 2023 00:09
Прильотів не було: Кім уточнив дані про атаку "Шахедів" Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Артур Родивилов

В Миколаївській області не було прильотів ворожих дронів увечері 9 лютого під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Він також уточнив, що влучань у дрони також не було.

"У Миколаївській не було ні прильотів, ні влучень", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що ППО збили "Шахед".

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого окупанти запустили територією України безпілотні літальні апарати. Декілька груп дронів було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

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