Прильотів не було: Кім уточнив дані про атаку "Шахедів"
Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (nikvesti.com)
В Миколаївській області не було прильотів ворожих дронів увечері 9 лютого під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Він також уточнив, що влучань у дрони також не було.
"У Миколаївській не було ні прильотів, ні влучень", - йдеться у повідомленні.
Раніше голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що ППО збили "Шахед".
Нагадаємо, що ввечері 9 лютого окупанти запустили територією України безпілотні літальні апарати. Декілька груп дронів було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
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