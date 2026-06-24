"Прильоти" по заправках і не тільки: РФ масовано атакувала об'єкти "Нафтогазу"

Росія атакувала дронами автозаправні комплекси "Укрнафти" та виробничі об'єкти в різних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.
За словами Корецького, під ударом опинилися одразу кілька АЗК "Укрнафти" в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю, її госпіталізували у важкому стані. Роботу пошкоджених АЗК зупинено.
Вночі та вранці росіяни дронами вдарили по виробничих активах на Полтавщині. За даними компанії, є суттєві пошкодження об'єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини активів зупинено.
На одному з об'єктів завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС та фахівців "Нафтогазу" вдалося швидко ліквідувати пожежу. Ніхто з персоналу та рятувальників не постраждав.
Оцінка масштабів руйнувань триває.
Нагадаємо, у травні Росія знищила вщент одну з АЗС "Укрнафти" на Дніпропетровщині під час комбінованого удару балістичними ракетами та дронами.
З початку повномасштабного вторгнення загинули 320 працівників Групи Нафтогаз, з них 19 – у 2026 році. Лише за перші чотири місяці цього року Корецький зафіксував 96 обстрілів об'єктів компанії.