"Прильоти" по заправках і не тільки: РФ масовано атакувала об'єкти "Нафтогазу"

За словами Корецького, під ударом опинилися одразу кілька АЗК "Укрнафти" в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю, її госпіталізували у важкому стані. Роботу пошкоджених АЗК зупинено.

Газові об'єкти на Полтавщині

Вночі та вранці росіяни дронами вдарили по виробничих активах на Полтавщині. За даними компанії, є суттєві пошкодження об'єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини активів зупинено.

На одному з об'єктів завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС та фахівців "Нафтогазу" вдалося швидко ліквідувати пожежу. Ніхто з персоналу та рятувальників не постраждав.

Оцінка масштабів руйнувань триває.