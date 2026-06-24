"Прилеты" по заправкам и не только: РФ массированно атаковала объекты "Нафтогаза"

Россия атаковала дронами автозаправочные комплексы "Укрнафты" и производственные объекты в разных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого .
По словам Корецкого, под ударом оказались сразу несколько АЗК "Укрнафта" в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Во время одной из атак шахедом серьезно ранена работница, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Работа поврежденных АЗК остановлена.
Ночью и утром россияне дронами ударили по производственным активам Полтавской области. По данным компании, существенные повреждения объектов добычи и хранения газа. Работа части активов остановлена.
На одном из объектов благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧС и специалистов "Нефтегаза" удалось быстро ликвидировать пожар. Никто из персонала и спасателей не пострадал.
Оценка масштабов разрушений продолжается.
Напомним, в мае Россия уничтожила полностью одну из АЗС "Укрнафты" на Днепропетровщине во время комбинированного удара баллистическими ракетами и дронами.
С начала полномасштабного вторжения погибли 320 работников Группы Нафтогаз, из них 19 – в 2026 году. Только за первые четыре месяца этого года Корецкий зафиксировал 96 обстрелов объектов компании.