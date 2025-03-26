Прильоти, пожежі та багато поранених. Що відомо про масовану атаку дронів по Україні

Харків

Починаючи приблизно з 20:41 у Харкові було чути звуки вибухів. Як виявилося, ворог атакував місто "Шахедами", причому за годину вдарив щонайменше 12 разів.

Мер Харкова Ігор Терехов інформував, що в місті пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Президент Володимир Зеленський реагуючи на російську атаки по містам України зазначив, що у Харкові станом на 22:48 постраждали 8 людей.

"Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову – одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, в тому числі і 12-річна дівчинка", - йшлося у повідомленні президента.

Згодом на місці подій Терехов уточнив, що Росія завдала 12 ударів по місту. Влучання було зафіксовано в різних районах міста, пошкоджені переважно житлові будинки. Крім того, зруйнована котельня, яка забезпечувала теплом один із районів, а також пошкоджено цивільне підприємство, де триває ліквідація пожежі.

Крім Харкова, постраждала і Харківська область. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про атаку по населеному пункту Золочів.

"Унаслідок ворожого удару безпілотниками по селищу Золочів постраждали семеро людей. Троє людей отримали вибухові поранення, ще четверо - гостру реакцію на стрес. Усім надається необхідна медична допомога", - йшлося в повідомленні о 23:00.

Оновлено о 23:40

У Харківській обласній прокураторі повідомили та уточнили наслідки атаки по Золочеву Харківської області.

Згідно інформації слідства, атака була здійснена з 20:40 по 21:05. Як результат, один будинок зруйновано повністю, і щонайменше 12 пошкоджено. Також пошкоджено адміністративну будівлю, місцевий стадіон та електромережі.

Загалом, внаслідок атаки постраждали 8 людей, серед яких дівчинка 4-х років.

"Дівчина 18 років, її 26-річний брат, а також 67-річна жінка отримали множинні осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні. Також ще пʼять людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них 4-річна дівчинка, троє жінок віком 46, 66 та 69 років, а також 48-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 23:50

У ДСНС показали фото наслідків атаки по Харкову. За попередніми даними, постраждало 9 осіб, але інформація ще уточнюється.

"Увечері 26 березня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Харкова. Сталося 4 осередки займання, руйнації та пошкодження будівель. Найбільша пожежа площею 2500 метрів квадратних сталася у виробничій будівлі", - йдеться у повідомленні.

Дніпро

Приблизно о 22:28 у Дніпрі було гучно, оскільки ворог атакував місто безпілотниками. За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок атаки сталася пожежа.

"Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо", - додав він о 23:04.

Суми

Місто Суми також було атаковано дронами, однак наразі детальної щодо наслідків атаки поки немає.