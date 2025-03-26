Прилеты, пожары и много раненых. Что известно о массированной атаке дронов по Украине

Харьков

Начиная примерно с 20:41 в Харькове были слышны звуки взрывов. Как оказалось, враг атаковал город "Шахедами", причем за час ударил не менее 12 раз.

Мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в городе повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Президент Владимир Зеленский реагируя на российскую атаки по городам Украины отметил, что в Харькове по состоянию на 22:48 пострадали 8 человек.

"Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову - одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, по состоянию на сейчас пострадали 8 человек, в том числе и 12-летняя девочка", - говорилось в сообщении президента.

Впоследствии на месте событий Терехов уточнил, что Россия нанесла 12 ударов по городу. Попадания были зафиксированы в разных районах города, повреждены преимущественно жилые дома. Кроме того, разрушена котельная, которая обеспечивала теплом один из районов, а также повреждено гражданское предприятие, где продолжается ликвидация пожара.

Кроме Харькова, пострадала и Харьковская область. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал об атаке по населенному пункту Золочев.

"В результате вражеского удара беспилотниками по поселку Золочев пострадали семь человек. Три человека получили взрывные ранения, еще четверо - острую реакцию на стресс. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - говорилось в сообщении в 23:00.

Обновлено в 23:40

В Харьковской областной прокураторе сообщили и уточнили последствия атаки по Золочеву Харьковской области.

Согласно информации следствия, атака была осуществлена с 20:40 по 21:05. Как результат, один дом разрушен полностью, и по меньшей мере 12 повреждены. Также повреждено административное здание, местный стадион и электросети.

В целом, в результате атаки пострадали 8 человек, среди которых девочка 4-х лет.

"Девушка 18 лет, ее 26-летний брат, а также 67-летняя женщина получили множественные осколочные ранения. Их госпитализировали в больницу. Также еще пять человек получили острую реакцию на стресс, среди них 4-летняя девочка, три женщины в возрасте 46, 66 и 69 лет, а также 48-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Обновлено в 23:50

В ГСЧС показали фото последствий атаки по Харькову. По предварительным данным, пострадали 9 человек, но информация еще уточняется.

"Вечером 26 марта враг нанес массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города Харькова. Произошло 4 очага возгорания, разрушения и повреждения зданий. Самый большой пожар площадью 2500 квадратных метров произошел в производственном здании", - говорится в сообщении.

Днепр

Примерно в 22:28 в Днепре было шумно, поскольку враг атаковал город беспилотниками. По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате атаки произошел пожар.

"Из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают. Есть ли пострадавшие - выясняем", - добавил он в 23:04.

Сумы

Город Сумы также был атакован дронами, однако пока подробной информации о последствиях атаки пока нет.