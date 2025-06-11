"Прильоти" по пороховому заводу і складах: ЗСУ вдарили вглиб Росії

Удар по "Тамбовському пороховому заводу"

Як зазначили в Генштабі, підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони уразили "Тамбовський пороховий завод", внаслідок чого там почалася пожежа.

Військове командування пояснило, що такий завод - один з основних об'єктів російського ВПК. На ньому виробляють порохи для різних типів зброї, артилерійських і реактивних систем. Також там виробляють колоксилін, який застосовують у створенні різних вибухових речовин.

Атака на російські склади

Також у Генштабі додали, що вибухи було зафіксовано в районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії в Курській області та складу аеродрому "Бутурлинівка" у Воронезькій області. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосило військове командування.