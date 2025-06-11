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"Прилеты" по пороховому заводу и складам: ВСУ ударили вглубь России

Иллюстративное фото: украинские дроны атаковали Россию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины в ночь на 11 июня атаковали важные объекты оккупантов на территории РФ. В частности, под атаку попал пороховой завод в Тамбовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Удар по "Тамбовскому пороховому заводу"

Как отметили в Генштабе, подразделения Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны поразили "Тамбовский пороховой завод", в результате чего там начался пожар. 

Военное командование объяснило, что такой завод - один из основных объектов российского ВПК. На нем производятся порохи для разных типов оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также там производят колоксилин, который применяют в создании различных взрывчатых веществ.

Атака на российские склады

Также в Генштабе добавили, что взрывы были зафиксированы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области. Результаты поражения уточняются. 

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнуло военное командование. 

Взрывы в Тамбовской области

Напомним, сегодня, 11 июня, рано утром в городе Котовск Тамбовской области местные жители услышали взрывы. Россияне жаловались на атаку дронов.

При этом в сети появилась информация, что целью атаки является "Тамбовский пороховой завод".

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