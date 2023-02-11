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"Прильоти" по місцях дислокації росіян та техніки: подробиці вечірніх вибухів у Мелітополі

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок вчорашніх вибухів в окупованому Мелітополі (Запорізька область) у росіян поменшало техніки. Також "прилетіло" у місця розташування російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, вчора вибухи пролунали на території промислового підприємства, де окупанти зберігали техніку.

Також у селі Мирне Мелітопольського району "приліт" у місце розташування окупантів. Крім того, прилетіло в одне з сіл, яке росіяни обрали для проживання.

Проте Федоров зазначає, що окупанти продовжують використовувати мирне населення як щит і встановлюють техніку серед житлових кварталів.

"На жаль, рашисти використовують найогиднішу тактику: ховатися за спинами мирних мешканців - розставляють свою техніку і ППО посеред житлових кварталів", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора ввечері у Мелітополі двічі чули гучні вибухи. За словами мера, вибухи такі, що здригалися вікна.

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МелітопольокупантивибухиВійна в Україні