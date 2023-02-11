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"Прилеты" по местам дислокации россиян и техники: подробности вечерних взрывов в Мелитополе

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Наталья Юрченко

В результате вчерашних взрывов в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) у россиян стало меньше техники. Также "прилетело" в месторасположение российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его словам, вчера взрывы прогремели на территории промышленного предприятия, где оккупанты хранили технику.

Также в селе Мирное Мелитопольского района "прилет" в месторасположение оккупантов. Кроме того, прилетело в одно из сел, которое россияне выбрали для проживания.

Однако Федоров отмечает, что оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве щита и устанавливают технику среди жилых кварталов.

"К сожалению, рашисты используют самую отвратительную тактику: прятаться за спинами мирных жителей - расставляют свою технику и ПВО посреди жилых кварталов", - отметил он.

Напомним, вчера вечером в Мелитополе дважды слышали громкие взрывы. По словам мэра, взрывы были такие, что дребежали окна.

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