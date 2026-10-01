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"Прилет" по Южному мосту в Киеве: повреждения не критичны, но метро еще не пускают

14:55 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Прилет" по Южному мосту в Киеве: повреждения не критичны, но метро еще не пускают Фото: Южный мост в Киеве (Getty Images)
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В Киеве возобновили движение наземного общественного транспорта через Южный мост после атаки российских беспилотников. В то же время, конструкции метро до сих пор обследуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Движение наземного общественного транспорта через Южный мост восстанавливается в обычном режиме. По предварительным результатам осмотра специалисты КП "Киевавтодормост" не обнаружили критических повреждений сооружения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что автобусы №№ 22, 91 курсируют по обычным схемам движения.

"На Южном мосту продолжаются обследования конструкций метро. О возобновлении движения поездов метрополитена в обычном режиме сообщат дополнительно", - подчеркнули в КГГА.

Поезда "зеленой" линии курсируют между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор".

Напомним, сегодня россияне ударили двумя дронами по Южному мосту в Киеве. В результате вражеской атаки было остановлено движение наземного транспорта и метро.

Кроме того, российский беспилотник попал в школу в Киеве, где находились 104 ребенка. В момент удара все ученики и персонал находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

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