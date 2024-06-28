"Приліт" під Миколаєвом: є постраждалі
Під час загрози удару балістичними ракетами за межами Миколаєва пролунали вибухи. Постраждали двоє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.
"Прильот за межами міста. Лісополоса. Можливо по розмінувальникам. Ні розуму ні фантазії у русні", - написав Кім.
Пізніше він повідомив про двох постраждалих. Їх, за словами Кіма, госпіталізовано.
Удар стався під час оголошеної повітряної тривоги в області. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
Нагадаємо, 27 червня, вранці, під час відбиття ракетної атаки РФ у Миколаївській області уламки впали на трасу. Поранення отримав водій вантажівки, пошкоджено його автомобіль. Також сталася ДТП, в якій постраждав інший водій.
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