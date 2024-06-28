"Прилет" под Николаевом: есть пострадавшие
Во время угрозы удара баллистическими ракетами за пределами Николаева раздались взрывы. Пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"Прилет за пределами города. Лесополоса. Возможно по разминировщикам. Ни ума ни фантазии у русни", - написал Ким.
Позже он сообщил о двух пострадавших. Они, по словам Кима, госпитализированы.
Удар произошел во время объявленной воздушной тревоги в области. Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Напомним, 27 июня, утром, во время отражения ракетной атаки РФ в Николаевской области обломки рухнули на трассу. Ранение получил водитель грузовика, поврежден его автомобиль. Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель.
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