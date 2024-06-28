"Прилет" под Николаевом: есть пострадавшие

Во время угрозы удара баллистическими ракетами за пределами Николаева раздались взрывы. Пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

"Прилет за пределами города. Лесополоса. Возможно по разминировщикам. Ни ума ни фантазии у русни", - написал Ким.

Позже он сообщил о двух пострадавших. Они, по словам Кима, госпитализированы.

Удар произошел во время объявленной воздушной тревоги в области. Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.