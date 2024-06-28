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"Прилет" под Николаевом: есть пострадавшие

Пятница 28 июня 2024 01:37
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"Прилет" под Николаевом: есть пострадавшие Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Во время угрозы удара баллистическими ракетами за пределами Николаева раздались взрывы. Пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Прилет за пределами города. Лесополоса. Возможно по разминировщикам. Ни ума ни фантазии у русни", - написал Ким.

Позже он сообщил о двух пострадавших. Они, по словам Кима, госпитализированы.

Удар произошел во время объявленной воздушной тревоги в области. Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Напомним, 27 июня, утром, во время отражения ракетной атаки РФ в Николаевской области обломки рухнули на трассу. Ранение получил водитель грузовика, поврежден его автомобиль. Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель.

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